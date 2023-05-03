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Селиваненко: Хачанов показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Алькарасом

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова от испанца Карлоса Алькараса.
Селиваненко: Хачанов показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Алькарасом
  • Gettyimages.ru

«Карен показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Карлосом. Хотя, конечно, во втором сете Карен был близок к тому, чтобы перевести матч в решающий сет», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Хачанов проиграл Алькарасу со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.

В следующем этапе испанец сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил игру Хачанова в матче с Алькарасом.

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