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Чесноков считает, что Хачанов показал свой лучший теннис в матче с Алькарасом

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.
Чесноков считает, что Хачанов показал свой лучший теннис в матче с Алькарасом
  • Gettyimages.ru

«Хачанов сыграл свой лучший матч с Алькарасом. Прошлые две игры были гораздо хуже, чем эта. Сегодня у Карена были отличные шансы минимум на победу в одном сете. Мы увидели прекрасный равный теннис. Очень обидно, что ушёл второй сет прямо из рук. Это был хороший уровень тенниса», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Хачанов проиграл Алькарасу со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.

В следующем этапе испанец сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Ранее Чесноков восхитился выступлением 16-летней Андреевой на турнире в Мадриде.

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