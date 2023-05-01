Чесноков восхитился выступлением 16-летней Андреевой на турнире в Мадриде

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал выступление 16-летней теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Мадриде.

«Выступление Мирры Андреевой в Мадриде — это феноменально. Это лучшее, что есть в её карьере на данный момент. Она обыграла таких игроков подряд, как Лейла Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя. Просто невероятно, что она это сделала, будучи 15-летней (29 апреля Андреевой исполнилось 16 лет. — RT) спортсменкой», — заявил Чесноков RT.

По его мнению, в матче с Ариной Соболенко было сложнее.

«Всё-таки на данный момент она одна из самых лучших теннисисток в мире. Мирра попала под теннисный молот. Соболенко играет очень быстро, всегда атакует. Так что пройти три круга и проиграть Арине Соболенко не то что не стыдно, а это заслуживает уважения и восхищения», — сказал Чесноков.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обратился к Александру Шевченко после победы в матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде.