Медведев обратился к Шевченко: если ты продолжишь так дальше играть, мы встретимся в финале

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к соотечественнику Александру Шевченко после победы в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Gettyimages.ru