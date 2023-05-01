Медведев обратился к Шевченко: если ты продолжишь так дальше играть, мы встретимся в финале

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Российский теннисист Даниил Медведев обратился к соотечественнику Александру Шевченко после победы в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Медведев обратился к Шевченко: если ты продолжишь так дальше играть, мы встретимся в финале
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«Если ты продолжишь так дальше играть, мы встретимся в финале», — сказал Даниил во время рукопожатия.

Медведев одержал победу над Александром Шевченко со счётом 4:6, 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).

Ранее Людмила Самсонова потерпела поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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