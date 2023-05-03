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В «Сочи» сообщили, что Нобоа ожидает получения российского гражданства

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В пресс‑службе футбольного клуба «Сочи» рассказали, что хавбек Кристиан Нобоа ожидает получения российского гражданства.
В «Сочи» сообщили, что Нобоа ожидает получения российского гражданства
  • РИА Новости

«Я поговорил с Нобоа, он сказал, что подаёт на вид на жительство, когда получит паспорт, пока ещё не знает. Впервые об этом узнал на «Стальной воле», когда его спросили. Клуб, конечно, ему будет помогать», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

В нынешнем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1+1».

Ранее президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи».

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