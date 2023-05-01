Президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи»

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин после поражения в матче 25-го тура чемпионата России с «Сочи» обратился к фанатам команды.
Президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи»

«Это был непростой матч в очень сложном для нашего клуба сезоне. Но ежедневно на протяжении последних двух месяцев футболисты клуба и тренерский штаб отдают много сил, чтобы выправить турнирное положение. Мы уверены, что все усилия принесут свои плоды», — цитирует Савина пресс-служба клуба.

30 апреля «Торпедо» потерпел поражение от «Сочи» со счётом 1:3.

Таким образом, сочинский клуб набрал 34 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками располагается на 16-й строчке.

Ранее Савин заявил, что Жозеп Клотет отстранил футболистов «Торпедо» не за обнимание с Михаилом Талалаевым.

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