Савин: Клотет отстранил футболистов «Торпедо» не за обнимание с Талалаевым

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет примерил дисциплинарные санкции в отношении троих футболистов по спортивному принципу.

«Никто за обнимание с Талалаевым никого не отстраняет. Нетфуллин и Кутепов были привлечены к тренировкам с молодёжной командой до инцидента, который был у Журавлёва. Каждый из них остаётся игроком клуба, у них действующие контракты, выполняют свои обязанности», — цитирует Савина «Матч ТВ».

Он также назвал неправдой информацию о том, что игроков «отстранили за улыбки».

«Полный бред. Как сказал Жозеп — каждый игрок должен понимать, что он выходит на поле в футболке легендарного клуба, каждую игру он должен биться за эту футболку, за логотип на груди, за болельщиков», — добавил Савин.

Клотет 25 апреля отстранил от тренировочного процесса защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также капитана команды Равиля Нетфуллина.

Ранее Жоаозиньо заявил, что футболисты «Сочи» без нервов завершили матч с «Торпедо».



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