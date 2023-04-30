Жоаозиньо считает, что футболисты «Сочи» без нервов завершили матч с «Торпедо»

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что поверил в победу во втором тайме матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».
Жоаозиньо считает, что футболисты «Сочи» без нервов завершили матч с «Торпедо»
  • РИА Новости

«Главное, что набрали три очка. Вся команда рада, и я тоже. Во втором тайме начали осторожно, но забили третий мяч и уже спокойно завершали. Нервной концовки не было», — цитирует Жоаозиньо пресс-служба «Сочи».

Он признался, что футболисты черноморской команды не ощущали давления после серии неудач.

«Мы получили уверенность в себе. У нас хороший коллектив, просто не было результата в последних матчах», — добавил Жоаозиньо.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Дмитрия Хохлова. «Сочи» прервал серию из трёх поражений в РПЛ. Команда с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Торпедо» (13) располагается на 16-й строчке.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо произвести кадровые изменения в руководящем составе судейского департамента.

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