Жоаозиньо считает, что футболисты «Сочи» без нервов завершили матч с «Торпедо»
- РИА Новости
«Главное, что набрали три очка. Вся команда рада, и я тоже. Во втором тайме начали осторожно, но забили третий мяч и уже спокойно завершали. Нервной концовки не было», — цитирует Жоаозиньо пресс-служба «Сочи».
Он признался, что футболисты черноморской команды не ощущали давления после серии неудач.
«Мы получили уверенность в себе. У нас хороший коллектив, просто не было результата в последних матчах», — добавил Жоаозиньо.
Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Дмитрия Хохлова. «Сочи» прервал серию из трёх поражений в РПЛ. Команда с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Торпедо» (13) располагается на 16-й строчке.
Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо произвести кадровые изменения в руководящем составе судейского департамента.