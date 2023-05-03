Участник драки со Шведом заявил, что баскетболист ЦСКА сам спровоцировал потасовку

Участник конфликта с Алексеем Шведом заявил, что баскетболист ЦСКА спровоцировал потасовку.

По словам мужчины, представившегося Князем Амираслановым, он отмечал день рождения в ресторане с друзьями. На выходе у него начался разговор с женой Шведа Анастасией, которая была очень пьяна и якобы начала «переходить на личности».

В этот момент из ресторана вышел Алексей с одноклубником Артёмом Комоловым, и они сразу полезли с кулаками.

«В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю», — приводит слова Амирасланова Baza.

Напомним, что инцидент произошёл 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа.