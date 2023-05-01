Романцев — о ретроматче: болельщики ушли довольными, игроки выполнили задачу

Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».

«Мне кажется, как мы просили, они выполнили задачу. Зрители получили удовольствие. Спасибо, было много объективных болельщиков, они ушли довольные, на мой взгляд», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Мячи забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Команды приехали на игру в автобусах прошлой эпохи. Они сыграли в стилизованной форме, а перед матчем обменялись букетами. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

Матч был сыгран в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ретроматч в Волгограде посетили свыше 36 тыс. зрителей

Ранее восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».

















