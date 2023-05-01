Снуп Догг собрался купить клуб НХЛ «Оттава»

Американский рэпер Снуп Догг дал понять, что не прочь стать одним из владельцев клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».

«Я с нетерпением жду возможности стать частью этой команды. Хочу привнести хоккей в наше сообщество», — написал Снуп Догг в социальных сетях.

Певец сообщил, что присоединился к заявке американского предпринимателя Неко Спаркса на покупку канадской команды.

В борьбе за покупку клуба также участвует канадский актёр Райан Рейнольдс совместно с Remington Group.

«Сенаторз» не блещут результатами в НХЛ. Лучшим результатом «Оттавы» является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Ранее сообщалось, что клуб голливудского актёра Рейнольдса «Рексем» вышел в профессиональную английскую лигу.