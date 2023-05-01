Снуп Догг собрался купить клуб НХЛ «Оттава»
- Gettyimages.ru
«Я с нетерпением жду возможности стать частью этой команды. Хочу привнести хоккей в наше сообщество», — написал Снуп Догг в социальных сетях.
Певец сообщил, что присоединился к заявке американского предпринимателя Неко Спаркса на покупку канадской команды.
В борьбе за покупку клуба также участвует канадский актёр Райан Рейнольдс совместно с Remington Group.
«Сенаторз» не блещут результатами в НХЛ. Лучшим результатом «Оттавы» является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.
Ранее сообщалось, что клуб голливудского актёра Рейнольдса «Рексем» вышел в профессиональную английскую лигу.