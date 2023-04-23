Клуб голливудского актёра Рейнольдса «Рексем» вышел в профессиональную английскую лигу
Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу команды голливудского актёра Райана Рейнольдса.
«Рексем» набрал 110 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата. Таким образом, валлийская команда поднялась в Лигу 2 EFL (четвёртый по силе дивизион чемпионата Англии).
Вторым совладельцем «Рексема», помимо Рейнольдса, является другой голливудский актёр Роб Макэлхенни. Американцы приобрели валлийскую команду в 2020 году, пообещав болельщикам возвращение в профессиональную лигу.
«Рексем» был основан в 1864 году и является 23-кратным обладателем Кубка Уэльса.