Клуб голливудского актёра Рейнольдса «Рексем» вышел в профессиональную английскую лигу

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Валлийский клуб «Рексем» на своём поле нанёс поражение «Борхэм Вуд» в матче 45-го тура любительской национальной конференции Англии.

Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу команды голливудского актёра Райана Рейнольдса.

«Рексем» набрал 110 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата. Таким образом, валлийская команда поднялась в Лигу 2 EFL (четвёртый по силе дивизион чемпионата Англии).

Вторым совладельцем «Рексема», помимо Рейнольдса, является другой голливудский актёр Роб Макэлхенни. Американцы приобрели валлийскую команду в 2020 году, пообещав болельщикам возвращение в профессиональную лигу. 

«Рексем» был основан в 1864 году и является 23-кратным обладателем Кубка Уэльса.

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