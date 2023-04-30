Челябинск примет Всероссийский финал чемпионата по баскетболу среди школьных команд

Короткая ссылка
Челябинск станет хозяином 16-го Всероссийского финала чемпионата по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет — Школьная лига».

До заключительного этапа дошли 21 команда юношей и 21 команда девушек, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

29 апреля состоится жеребьёвка, 30 апреля развернётся борьба за звание сильнейших школьных сборных России. Групповой этап продлится до 1 мая, следом стартует серия плей-офф. 3 мая пройдут матчи 1/4 финала, а 4 мая — полуфинальные противостояния и игры за бронзу. Матчи за золотые медали состоятся 5 мая.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сергей Карякин и бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников проведут мастер-классы в Москве на XXII Международных спортивных играх детей городов-героев.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить