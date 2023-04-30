Челябинск примет Всероссийский финал чемпионата по баскетболу среди школьных команд

Челябинск станет хозяином 16-го Всероссийского финала чемпионата по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет — Школьная лига».

До заключительного этапа дошли 21 команда юношей и 21 команда девушек, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

29 апреля состоится жеребьёвка, 30 апреля развернётся борьба за звание сильнейших школьных сборных России. Групповой этап продлится до 1 мая, следом стартует серия плей-офф. 3 мая пройдут матчи 1/4 финала, а 4 мая — полуфинальные противостояния и игры за бронзу. Матчи за золотые медали состоятся 5 мая.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сергей Карякин и бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников проведут мастер-классы в Москве на XXII Международных спортивных играх детей городов-героев.





