«Спартак» и «Ростов» назвали составы команд на матч РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
В составе «Спартака» с первых минут на поле выйдут: Селихов, Джикия, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.
За «Ростов» сыграют: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко.
Игра между командами пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:30 мск.
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