«Спартак» и «Ростов» назвали составы команд на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».
«Спартак» и «Ростов» назвали составы команд на матч РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

В составе «Спартака» с первых минут на поле выйдут: Селихов, Джикия, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

За «Ростов» сыграют: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко.

Игра между командами пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:30 мск.

Ранее покер Малкома позволил «Зениту» разгромить «Крылья» в матче РПЛ.

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