Энберт рассказал, что темой его нового номера с Медведевой будет любовь

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт раскрыл детали нового совместного номера с Евгенией Медведевой.

«У нас есть определённое взаимопонимание, совпадение. Уже многое чувствуем, знаем, понимаем и в том плане, что друг другу удобно, что неудобно. Номер у нас о том, что знают все, что было до нас и будет после. О том, что спасает этот мир. Номер о любви, господа!» — цитирует Энберта «Чемпионат».

Фигуристы представят номер в рамках шоу Ильи Авербуха.

Евгения не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также бронзовый призёр мирового первенства.

Ранее российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о предстоящем выступлении танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в его ледовом шоу.