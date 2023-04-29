Ротенберг: хоккеисты должны быть готовы хоть завтра вернуться на Олимпиаду и ЧМ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, назначенный главным тренером команды «Россия 25», высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.

«Мы должны быть готовы, что можем вернуться хоть завтра на Олимпиаду и чемпионат мира. Но сейчас наша задача — повысить интерес к хоккею в стране, влюбить детишек в хоккей и показать хорошую, зрелищную игру», — цитирует Ротенберга Sport24.

23 апреля «Россия 25» начала подготовку в Новогорске. В мае хоккеисты совершат турне по маршруту Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал неправильным решение организаторов чемпионата мира — 2023 запретить проносить на арену флаги России и Белоруссии.