Масалитин — о столетии ЦСКА: пока мы едины, мы непобедимы

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поздравил армейцев со столетним юбилеем.
Масалитин — о столетии ЦСКА: пока мы едины, мы непобедимы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Понятно, что преданность превыше всего. Не просто так на протяжении всего времени ЦСКА старался. У клуба получалось быть на первых позициях. Имею в виду не только футбол, но и весь спорт. Поэтому, пока мы едины, мы непобедимы», — цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

Официальным днём основания Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошёл первый спортивный праздник — футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил армейский клуб ЦСКА с юбилеем.

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