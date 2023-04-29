Масалитин — о столетии ЦСКА: пока мы едины, мы непобедимы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поздравил армейцев со столетним юбилеем.

«Понятно, что преданность превыше всего. Не просто так на протяжении всего времени ЦСКА старался. У клуба получалось быть на первых позициях. Имею в виду не только футбол, но и весь спорт. Поэтому, пока мы едины, мы непобедимы», — цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

Официальным днём основания Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошёл первый спортивный праздник — футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил армейский клуб ЦСКА с юбилеем.