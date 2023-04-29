Поздняков: для меня ЦСКА — самый сильный спортивный клуб, который когда-либо существовал

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил армейский клуб ЦСКА с юбилеем.
Поздняков: для меня ЦСКА — самый сильный спортивный клуб, который когда-либо существовал
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Для меня ЦСКА — это самая сильная спортивная организация, спортивный клуб, который когда-либо существовал, по крайней мере в фехтовании. Я хорошо помню, как попал в него, для этого нужно было не просто быть мастером спорта или успешным спортсменом, нужно было как минимум добиться какой-нибудь, даже юниорской, победы на чемпионате мира», — цитирует Позднякова ТАСС.

Официальным днём основания Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошёл первый спортивный праздник — футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.

Поздняков — российский фехтовальщик на саблях. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира, а также 13 раз побеждал на чемпионате Европы. В честь Позднякова построен фехтовальный центр в Новосибирске. 

Ранее президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА со столетним юбилеем.

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