Губерниев пожалел российских спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что ему очень жаль российских спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции.

«Я являюсь пессимистом и уверен, что следующий сезон мы тоже будем ездить по России. IBU будет последней федерацией, которая допустит наших спортсменов. И даже если будет вариант допуска, биатлон — военно-прикладной вид спорта. Ввоз оружия и патронов в другие страны будет затруднён. Очень жаль спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он также отметил, что шанс вернуться на международные соревнования составляет десятую долю процента. По его словам, из-за отношения сборной России по биатлону к силовым структурам шансов поехать на Игры в Милане у национальной команды нет.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Губерниев оценил сезон-2022/23 в российском биатлоне.