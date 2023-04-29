Губерниев — о сезоне-2022/23: российский биатлон уже регрессирует

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил сезон-2022/23 в российском биатлоне.

«Сезон обнажил огромное количество проблем. Девчонки и парни очень сильно отстают в скорости стрельбы.

Тем не менее развиваться надо. А ведь мы уже регрессируем, задача — минимизировать риски», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024.