Губерниев — о сезоне-2022/23: российский биатлон уже регрессирует

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил сезон-2022/23 в российском биатлоне.
Губерниев — о сезоне-2022/23: российский биатлон уже регрессирует
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«Сезон обнажил огромное количество проблем. Девчонки и парни очень сильно отстают в скорости стрельбы.

Тем не менее развиваться надо. А ведь мы уже регрессируем, задача — минимизировать риски», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024.

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