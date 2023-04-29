Полузащитник «Краснодара» Батчи не исключил возможность получения российского паспорта

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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о возможности получения гражданства России.
Полузащитник «Краснодара» Батчи не исключил возможность получения российского паспорта
  • РИА Новости

«Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем — посмотрим», — цитирует Батчи Sport24.

Ангольский футболист перешёл из «Шавиша» к «быкам» в сентябре 2022 года. В сезоне хавбек провёл за «Краснодар» 13 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт игрока с краснодарской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Батчи поделился мнением о колумбийском форварде «быков» Джоне Кордобе.

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