Батчи — о Кордобе: забивает не как Роналду, но он отличный форвард и лидер «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о колумбийском форварде «быков» Джоне Кордобе.

«Это лучший нападающий, который помогает нам своим голами в каждой игре. Кордоба обязательно найдёт свой момент, а мы должны снабжать его мячами. Не как Криштиану, но это отличный форвард, лидер и партнёр по команде», — цитирует Батчи Sport24.

Колумбийский футболист подписал контракт с краснодарским клубом в сезоне-2021/22. В сезоне-2022/23 в составе «быков» 29-летний игрок провёл 19 матчей, забил 11 мячей и отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в €11 млн.

Ранее Кордоба высказался о своём будущем в краснодарском клубе.