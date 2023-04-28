Батчи — о Кордобе: забивает не как Роналду, но он отличный форвард и лидер «Краснодара»

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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о колумбийском форварде «быков» Джоне Кордобе.
Батчи — о Кордобе: забивает не как Роналду, но он отличный форвард и лидер «Краснодара»
  • AP

«Это лучший нападающий, который помогает нам своим голами в каждой игре. Кордоба обязательно найдёт свой момент, а мы должны снабжать его мячами. Не как Криштиану, но это отличный форвард, лидер и партнёр по команде», — цитирует Батчи Sport24

Колумбийский футболист подписал контракт с краснодарским клубом в сезоне-2021/22. В сезоне-2022/23 в составе «быков» 29-летний игрок провёл 19 матчей, забил 11 мячей и отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в €11 млн.

Ранее Кордоба высказался о своём будущем в краснодарском клубе.

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