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Кордоба: не думаю об уходе из «Краснодара»

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем в краснодарском клубе.
Кордоба: не думаю об уходе из «Краснодара»

«Сейчас я живу настоящим. А будущее покажет время. Все игроки хотят играть на высочайшем уровне. Вы сами понимаете: если бы у меня было желание уйти, то это уже случилось бы», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

Игрок выступает за «быков» с 2021 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) за краснодарский клуб он провёл 27 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью результативными действиями. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Кордоба рассказал о деталях переговоров с руководством клуба при переходе.

 

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