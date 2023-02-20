Кордоба: не думаю об уходе из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем в краснодарском клубе.

«Сейчас я живу настоящим. А будущее покажет время. Все игроки хотят играть на высочайшем уровне. Вы сами понимаете: если бы у меня было желание уйти, то это уже случилось бы», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

Игрок выступает за «быков» с 2021 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) за краснодарский клуб он провёл 27 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью результативными действиями. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Кордоба рассказал о деталях переговоров с руководством клуба при переходе.