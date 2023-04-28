Браташ стал главным тренером «Лады»

Олег Браташ назначен на пост главного тренера тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

«Подписание контрактов ожидается 5 мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года», — цитирует генерального директора команды Александра Чеботарёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сезоне-2022/23 Браташ работал тренером сборных в системе ФХР. 13 апреля сообщалось, что «Лада» включена в состав участников чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й и был исключён на основании рейтинга с учётом спортивных и экономических показателей.

Ранее сообщалось, что красноярский «Сокол» может быть включён в состав участников КХЛ в сезоне-2023/24.