«СЭ»: «Сокол» подал заявку на вступление в КХЛ с сезона-2023/24

Красноярский «Сокол» может быть включён в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о включении «Сокола» в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что если заявка клуба из Сибири будет соответствовать всем требованиям, то он может вступить в лигу уже в мае.

«Сокол» в сезоне-2022/23 дошёл до финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Команда Павла Десяткова проиграла в решающей серии воскресенскому «Химику» (0-4).

Напомним, что 13 апреля в состав участников КХЛ была включена тольяттинская «Лада».

Ранее сообщалось, что «Авангард» включился в борьбу за Никиту Гусева.