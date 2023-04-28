«СЭ»: «Сокол» подал заявку на вступление в КХЛ с сезона-2023/24

Короткая ссылка
Красноярский «Сокол» может быть включён в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о включении «Сокола» в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что если заявка клуба из Сибири будет соответствовать всем требованиям, то он может вступить в лигу уже в мае.

«Сокол» в сезоне-2022/23 дошёл до финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Команда Павла Десяткова проиграла в решающей серии воскресенскому «Химику» (0-4).

Напомним, что 13 апреля в состав участников КХЛ была включена тольяттинская «Лада».

Ранее сообщалось, что «Авангард» включился в борьбу за Никиту Гусева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить