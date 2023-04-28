Васильев: комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление. МОК и так уже нарушил практически все правила», — приводит слова Васильева РИА Новости.

28 апреля комиссия спортсменов выступила за допуск россиян на соревнования без ограничений.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление комиссии.