Васильев: комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление
- РИА Новости
«Комиссия спортсменов ОКР правильно сделала, что опубликовала подобное заявление. МОК и так уже нарушил практически все правила», — приводит слова Васильева РИА Новости.
28 апреля комиссия спортсменов выступила за допуск россиян на соревнования без ограничений.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление комиссии.