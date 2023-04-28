Тарасова поддержала заявление комиссии спортсменов ОКР

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

«Комиссия правильно сделала! Но не знаю, услышат ли нас», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

28 апреля комиссия спортсменов выступила за допуск россиян на соревнования без ограничений.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о заявлении комиссии спортсменов ОКР.