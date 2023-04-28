Камоцци: некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что молодые российские футболисты красно‑белых не развиваются в последнее время из‑за отсутствия мотивации.

«Да, действительно, некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас — Игнатов, Денисов и Пруцев. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада — отсутствие мотивации», — цитирует Камоцци Sport24.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Ранее защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.