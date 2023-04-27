Защитник «Спартака» Рыбус высказался о возможном уходе из клуба

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Защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.
Защитник «Спартака» Рыбус высказался о возможном уходе из клуба
  • РИА Новости

«У меня действующий контракт с клубом. С руководством на тему ухода не разговаривали. Будем общаться с клубом после сезона», — цитирует Рыбуса «Чемпионат».

Футболист выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт действителен до лета 2024-го. Поляк в 12 матчах за столичный клуб во всех турнирах забил один мяч и сделал результативную передачу. В Российской премьер-лиге защитник также играл за «Локомотив» и «Ахмат».

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что руководство «Спартака» примет решение не продлевать рабочие отношения с Рыбусом.

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