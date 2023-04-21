Мостовой считает Рыбуса хорошим и опытным защитником

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что руководство московского «Спартака» примет решение не продлевать рабочие отношения с защитником Мацеем Рыбусом.

«Мы не знаем, почему Рыбус редко выходит на поле. Как по мне, Мацей был нормальным футболистом в «Локомотиве». Он хороший и опытный защитник. Наверное, «Спартак» не будет продлевать с ним контракт», — цитирует Мостового Metaratings.

При этом, экс-игрок «Спартака» не уверен, что Рыбус слабее остальных защитников красно-белых.

Рыбус выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт истекает через год Поляк в 12 матчах за столичный клуб забил один мяч и сделал результативную передачу.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Шамар Николсон может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить