Мостовой считает Рыбуса хорошим и опытным защитником

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что руководство московского «Спартака» примет решение не продлевать рабочие отношения с защитником Мацеем Рыбусом.

«Мы не знаем, почему Рыбус редко выходит на поле. Как по мне, Мацей был нормальным футболистом в «Локомотиве». Он хороший и опытный защитник. Наверное, «Спартак» не будет продлевать с ним контракт», — цитирует Мостового Metaratings.

При этом, экс-игрок «Спартака» не уверен, что Рыбус слабее остальных защитников красно-белых.

Рыбус выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт истекает через год Поляк в 12 матчах за столичный клуб забил один мяч и сделал результативную передачу.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Шамар Николсон может покинуть клуб в летнее трансферное окно.