Мостовой: Николсона надо продавать за €5—6 млн, если такое предложение поступит «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Шамар Николсон может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Николсона надо продавать за €5—6 млн, если такое предложение поступит «Спартаку». Это хорошие деньги. Мнение складывается, когда футболист играет несколько игр подряд, а не выходит на поле через раз», — цитирует Мостового Metaratings.

По информации Metaratings, красно-белые не исключают как полноценного трансфера в другой клуб, так и аренды с правом выкупа. «Спартак» намерен выручить за игрока €5—6 млн.

В нынешнем сезоне игрок провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Николсон заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ.