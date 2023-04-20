Мостовой: Николсона надо продавать за €5—6 млн, если такое предложение поступит «Спартаку»

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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Шамар Николсон может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Мостовой: Николсона надо продавать за €5—6 млн, если такое предложение поступит «Спартаку»
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Николсона надо продавать за €5—6 млн, если такое предложение поступит «Спартаку». Это хорошие деньги. Мнение складывается, когда футболист играет несколько игр подряд, а не выходит на поле через раз», — цитирует Мостового Metaratings.

По информации Metaratings, красно-белые не исключают как полноценного трансфера в другой клуб, так и аренды с правом выкупа. «Спартак» намерен выручить за игрока €5—6 млн.

В нынешнем сезоне игрок провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Николсон заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ.

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