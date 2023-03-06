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Николсон заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ

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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон оценил шансы команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Николсон заявил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за победу в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Борьба с «Зенитом» за первое место в РПЛ ещё не окончена? Конечно. Ещё много игр впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем», — приводит слова Николсона «Спорт-Экспресс».

Нападающий рассказал, на чём больше сконцентрирован «Спартак», на РПЛ или Кубке России.

«У «Спартака» нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от матча к матчу. Почему бы нам не добиться победы в двух турнирах? Но только будущее покажет, что случится», — сказал он.

4 марта красно-белые сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Подопечные Гильермо Абаскаля с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь очков.

Ранее нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что команда потеряла шансы на победу в РПЛ.

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