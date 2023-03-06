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Чалов считает, что ЦСКА потерял шансы на победу в РПЛ

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил шансы команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Чалов считает, что ЦСКА потерял шансы на победу в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Будем реалистами, первое место от ЦСКА далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Нападающий рассказал, насколько часто игроки смотрят в турнирную таблицу.

«Считаю, что этого делать не нужно. Следует улучшить качество игры. Впереди два важных матча в Кубке», — сказал он.

5 марта армейцы потерпели поражение от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Красно-синие с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 16 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА убрался в своей раздевалке на стадионе «Фишт» после поражения от «Сочи».

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