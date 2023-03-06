ЦСКА убрался в своей раздевалке на стадионе «Фишт» после поражения от «Сочи»

Московский ЦСКА ответил любезностью после поражения на выезде от «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Футболисты армейской команды убрались в своей раздевалке. Пресс-служба приморской команды опубликовала фотографию с игрушечным конём на столе и сообщением: «До встречи в Москве!».

«Респект ЦСКА за чистоту и порядок!» — ответил «Сочи» гостям из столицы.

Команда Курбана Бердыева переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Джорджевич (72-я и 78-я минуты).

«Сочи» занимает седьмое место в таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА на пятом с 29 очками.

Ранее Бердыев высказался о победе над московским ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.





