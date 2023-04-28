Спортивный директор «Электрона» ответил на обвинения в договорном матче

Спортивный директор «Электрона» Сергей Миронов ответил на обвинения в договорном матче с «Тверью» во Второй лиге.

«Болельщики в соцсетях обвиняют клуб в нечестной игре? Мы понимаем, что наши игроки в чём-то слабее, чем у наших конкурентов. Ситуация в таблице это предельно ясно отображает.

Но мы уверены, что никто в нашем клубе не замешан в договорных матчах. Мы единая команда, мы вместе совершаем ошибки», — приводит слова Миронова «Чемпионат».

Игра четвёртого тура группы 2Б Второй лиги 24 апреля в Твери завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В заключительные минуты матча футболисты «Электрона» намеренно отдавали мяч сопернику. В итоге «Тверь» смогла забить четвёртый мяч.

В этой встрече принял участие в составе «Электрона» полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал за организацию договорного матча.

Ранее в «Салюте» заявили, что не знали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге.