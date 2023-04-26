В «Салюте» не знали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге

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В пресс-службе «Салюта» прокомментировали решение КДК РФС признать договорным матч со «СКА-Хабаровск-2».
В «Салюте» не знали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге
  • РИА Новости

«В нашем клубе матч каких-то подозрений не вызвал. Да, голы были забиты после ошибок игроков соперника, но это было объяснимо. Всё-таки тогда мы боролись за первое место», — приводит слова пресс-службы «Салюта» РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба РФС, пять человек получили пожизненный запрет на любую связанную с футболом деятельность.

За организацию противоправного влияния на результат матча пожизненно отстранены от футбольной деятельности игроки ФК «Ессентуки» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и начальник команды Гванзав Магомедов, а также футболисты «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк.

Отмечается, что результат игры аннулирован, победа со счётом 3:0 присуждена «Салюту».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.

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