ФНЛ начала проверку матча «Тверь» — «Электрон» на предмет честности характера игры

Короткая ссылка
В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) не исключили, что матч Второй лиги «Тверь» — «Электрон» может носить договорной характер.

«ФНЛ проводит проверку по этому матчу», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Игра четвёртого тура группы 2Б Второй лиги 24 апреля в Твери завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В заключительные минуты матча футболисты «Электрона» намеренно отдавали мяч сопернику. В итоге «Тверь» смогла забить четвёртый мяч.

В этой встрече принял участие в составе «Электрона» полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал за организацию договорного матча.

Ранее в «Салюте» заявили, что не знали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить