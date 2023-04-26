Туйнов объяснил поведение Адесаньи после победы над Перейрой на UFC 287

Кикбоксер Владислав Туйнов оценил поведение Исраэля Адесаньи после победы над Алексом Перейрой на турнире UFC 287.

«В отличие от Адесаньи, мне довелось неоднократно разговаривать с Перейрой. Очень добрый, хороший, позитивный и открытый парень. Алекс — невероятный трудяга, ковал себя, как истинный воин. Думаю, ему переход в полутяжёлый вес пойдёт на пользу.

Что касается Исраэля, то за ним я пристально следил ещё до подписания контракта с UFC. Уже тогда был уверен, что выступление в чемпионате пойдёт ему на пользу. Там он сможет по-настоящему раскрыться. Старался просматривать все интервью с ним, эпизоды Embedded. Мне импонировал его образ мышления, который отличает его от типичных бойцов. Адесанья — эпатажный парень, способный заинтересовать зрителей. Адесанья сам объяснил, чем это было вызвано. Он увидел сына Перейры, который после второй схватки по правилам кикбоксинга поиздевался над ним, сымитировав его падение. Исраэль не забыл это. На самом деле, это показывает, насколько заряжен он был, какое значение для него имела эта победа. Как нигериец мечтал нокаутировать бразильца. Поэтому не могу критиковать его за это действие. Уверен, за кулисами они с Алексом поговорили и решили все вопросы», — рассказал Туйнов в интервью RT.

Ранее Туйнов заявил, что хочет завоевать титул чемпиона Европы в профессиональном боксе.