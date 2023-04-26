Глава УЕФА Чеферин заявил, что клубы Европы поддерживают идею введения потолка зарплат

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что большие клубы поддерживают идею введения потолка зарплат.

«Если бюджеты будут зашкаливать, возникнет проблема с конкурентным балансом. Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии. Но решение о лимите должно быть коллективным. Удивительно, но все согласны: большие клубы, маленькие клубы», — сказал Чеферин в интервью YouTube-каналу Men In Blazers.

В апреле 2022 года УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости для клубов. Расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов будут ограничены до 70% от доходов к 2025 году.

25 апреля Чеферин также заявил, что организация рассматривает возможность проведения матчей Лиги чемпионов в США. Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Ранее Чеферин сообщил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных турниров.