Глава УЕФА Чеферин заявил, что клубы Европы поддерживают идею введения потолка зарплат
- РИА Новости
«Если бюджеты будут зашкаливать, возникнет проблема с конкурентным балансом. Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии. Но решение о лимите должно быть коллективным. Удивительно, но все согласны: большие клубы, маленькие клубы», — сказал Чеферин в интервью YouTube-каналу Men In Blazers.
В апреле 2022 года УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости для клубов. Расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов будут ограничены до 70% от доходов к 2025 году.
25 апреля Чеферин также заявил, что организация рассматривает возможность проведения матчей Лиги чемпионов в США. Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдёт 10 июня в Стамбуле.
Ранее Чеферин сообщил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных турниров.