Глава УЕФА Чеферин заявил, что клубы Европы поддерживают идею введения потолка зарплат

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что большие клубы поддерживают идею введения потолка зарплат.
Глава УЕФА Чеферин заявил, что клубы Европы поддерживают идею введения потолка зарплат
  • РИА Новости

«Если бюджеты будут зашкаливать, возникнет проблема с конкурентным балансом. Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии. Но решение о лимите должно быть коллективным. Удивительно, но все согласны: большие клубы, маленькие клубы», — сказал Чеферин в интервью YouTube-каналу Men In Blazers.

В апреле 2022 года УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости для клубов. Расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов будут ограничены до 70% от доходов к 2025 году. 

25 апреля Чеферин также заявил, что организация рассматривает возможность проведения матчей Лиги чемпионов в США. Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Ранее Чеферин сообщил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных турниров.

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