Чеферин заявил, что УЕФА рассматривает возможность проведения матчей Лиги чемпионов в США

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает возможность проведения матчей Лиги чемпионов в США.
Чеферин заявил, что УЕФА рассматривает возможность проведения матчей Лиги чемпионов в США
  • AFP
  • © PATRICIA DE MELO MOREIRA

«Такая возможность есть, мы её уже обсудили. Недавно прошёл чемпионат мира, и уже запланированы финалы Лиги чемпионов в Стамбуле в этом году, в Лондоне — в следующем и в Мюнхене — в 2025 году. После этого всё возможно», — приводит слова Чеферина hotsport.rs.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Чеферин считает, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных турниров.

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