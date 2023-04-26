Мостовой: не стал бы ставить Кокорина в ранг легенд «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о легендах «Динамо».

«С этим словом надо быть поосторожнее. Это почётное звание. Человек пять-семь лет должен отыграть, добиться чего-то. Кокорин отыграл столько? Конечно, он имеет право на это. Но не стал бы его в ранг легенд ставить. Это решают люди, которые были в «Динамо» много лет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Кокорин заявил, что у него в «Динамо» 50 голов, а легенда — Матьё Вальбуэна, который три угловых подал. Он добавил, что ему обидно, когда обесценивают вклад русских ребят в угоду иностранцам.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год.

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