Тарасова назвала беспределом снятие теннисистки Дьяченко с рейса из-за российского паспорта

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с российской теннисисткой Виталией Дьяченко.

«Какой-то беспредел! Просто идиотские законы. В этом определённо есть дискриминация! Я считаю, что в таком случае авиакомпания должна выплатить компенсацию турниру, который проводит соревнования, за то, что она не приехала выступать, и ей тоже», — цитирует Тарасову РИА Новости.

24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта. По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA.

Ранее Дьяченко рассказала, как её не пустили на борт польского самолёта.