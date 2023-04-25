Тарасова назвала беспределом снятие теннисистки Дьяченко с рейса из-за российского паспорта

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с российской теннисисткой Виталией Дьяченко.
Тарасова назвала беспределом снятие теннисистки Дьяченко с рейса из-за российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Какой-то беспредел! Просто идиотские законы. В этом определённо есть дискриминация! Я считаю, что в таком случае авиакомпания должна выплатить компенсацию турниру, который проводит соревнования, за то, что она не приехала выступать, и ей тоже», — цитирует Тарасову РИА Новости.

24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта. По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA. 

Ранее Дьяченко рассказала, как её не пустили на борт польского самолёта.

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