Теннисистка Дьяченко рассказала, как её не пустили на борт польского самолёта

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как из-за паспорта её сняла с рейса польская авиакомпания.

«Покупала билет за несколько дней, там указывалось, что я русская. Уведомление, что нельзя на рейс, не пришло. На стойке регистрации мне так легко отдали паспорт и сказали: «Отойдите, следующий». Я спросила почему. А мне ответили: «Потому что русская», — сказала Дьяченко в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что ей показали правило из десяти пунктов, почему не сажают россиян в самолёт, теннисистка его сфотографировала.

«Человек увидел это, забрал мой паспорт, отнёс в полицию и сказал, что его не отдадут, потому что я фотографировала. Всё это продолжалось около восьми часов на стойке регистрации, я держалась как могла. И только под утро, когда мне дали купить следующие перелёты, я уже была в истерике и шоке, отключилась на час», — добавила Дьяченко.

24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта. По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с Дьяченко.