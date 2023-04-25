Быстров: «Краснодар» в матче со «Спартаком» попал в ядовитое логово

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Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался о результате матча с участием двух команд.
Быстров: «Краснодар» в матче со «Спартаком» попал в ядовитое логово
  • РИА Новости

«Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона. Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:3. В составе столичной команды мячи забили Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), Антон Зиньковский (81-я) и Квинси Промес (84-я). У «Краснодара» отличились Джон Кордоба (11-я), Жоау Батчи (58-я) и Эдуард Сперцян (72-я). 

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) располагается на седьмой позиции.

Ранее Быстров оценил состояние московского «Локомотива».

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