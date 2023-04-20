Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил состояние московского «Локомотива».

«Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые игроки, тренер смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент клубом руководит Михаил Галактионов. «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 23 матчах набрав 25 очков.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство.