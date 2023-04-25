Уилкшир — о словах Кокорина: меня не интересует мнение Александра

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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на высказывания экс-партнёра по московскому клубу Александра Кокорина.
Уилкшир — о словах Кокорина: меня не интересует мнение Александра
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Кокорин сказал, что меня считают легендой «Динамо», а его — нет? У каждого своё мнение, как и каждый может высказаться. Но мнение Кокорина меня не интересует и никак не влияет на мою жизнь», — цитирует Уилкшира «Чемпионат».

Кокорин заявил, что у него в «Динамо» 50 голов, при этом легенда — Вальбуэна, который подал три угловых. Он добавил, что ему обидно, когда обесценивают вклад россиян в угоду иностранцам.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год. 

Ранее сообщалось, как Вальбуэна отреагировал на высказывания Кокорина.

 

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