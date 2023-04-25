В «Крыльях Советов» сообщили, что отставка гендиректора пока не принята

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что решение об отставке генерального директора самарского клуба Вадима Андреева ещё не принято.

«Отставка генерального директора клуба пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в Российской премьер-лиге.

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Клуб «Крылья Советов» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства.