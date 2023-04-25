В «Крыльях Советов» сообщили, что отставка гендиректора пока не принята
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Отставка генерального директора клуба пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.
24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в Российской премьер-лиге.
Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Клуб «Крылья Советов» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства.