В «Крыльях Советов» сообщили, что отставка гендиректора пока не принята

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В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что решение об отставке генерального директора самарского клуба Вадима Андреева ещё не принято.
В «Крыльях Советов» сообщили, что отставка гендиректора пока не принята
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Отставка генерального директора клуба пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в Российской премьер-лиге.

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. Клуб «Крылья Советов» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Федун посочувствовал «Крыльям» после отставки генерального директора из-за судейства.

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