Арбитр Федотов оценил работу судьи Мешкова в матче «Зенит» — «Динамо»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу главного судьи Виталия Мешкова в матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо».

«Хорошая работа. Он разобрался в единственном моменте с одиннадцатиметровым в пользу «Зенита», но он и не был сложным. Игрок «Динамо» не успел, и произошёл наступ на голеностоп. Ну и, Малком в своём стиле дорисовал, но факт нарушения был», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Даниил Фомин.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» — 39 очков и пятая позиция.

Ранее Владимир Гранат заявил, что «Динамо» после поражения от «Зенита» сохранило шансы побороться за тройку призёров.