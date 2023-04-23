Гранат: «Динамо» после поражения от «Зенита» сохранило шансы побороться за тройку призёров

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что столичная команда сохранила неплохие шансы на попадание в тройку лучших по итогам чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Теоретический шанс попасть в тройку ещё есть, не стоит сбрасывать со счетов ребят, уверен, они ещё поборются за медали», — цитирует Граната «Матч ТВ».

По его словам, руководству «Динамо» до окончания чемпионата не стоит поднимать вопрос о судьбе Славиши Йокановича на посту главного тренера.

«Сейчас, за короткий промежуток до конца чемпионата, убирать Йокановича нет смысла. Лучше уже после, чтобы новый тренер мог спокойно подготовить команду», — добавил Гранат.

«Зенит» на своём поле победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Даниил Фомин.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.

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