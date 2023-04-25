Агент Языджи не исключил возвращения игрока в ЦСКА

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

«В футболе все возможно. Юсуфу нравится выступать в Турции. Сезон продолжается, несмотря на то, что игрового времени не так много. Языджи уважает россиян, ему нравится эта страна», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

По информации портала 61saat, армейцы вновь желают подписать Языджи. Клуб уже начал переговоры с турецким полузащитником.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне игрок на правах аренды выступает за турецкий «Трабзонспор». За команду он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

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